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ВС РФ ударили бомбами по пункту временного размещения ВСУ

МО РФ: ВС РФ ударили ФАБ-3000 по дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны России

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью управляемой авиабомбы ФАБ-3000 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что под удар попал пункт временной дислокации подразделения 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Щурово.

10 июля российские военные авиабомбами ФАБ-500 нанесли удары по насыпной переправе противника в Донецкой народной республике, а также пунктам временной дислокации и управления беспилотниками.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. Также, по его словам, растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, а также применения управляемых авиабомб со стороны армии России.

Ранее в Совфеде напомнили о позиции России по целям СВО.

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