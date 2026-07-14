На подлете к Москве сбили 25-й украинский дрон

Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов ВСУ, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожила два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин писал, что силы ПВО сбили пять украинских дронов, после чего общее число уничтоженных БПЛА превысило 20. Теперь оно увеличилось до 25.

13 июля общее количество дронов, пытавшихся атаковать столицу, составило 35.

Утром 14 июля ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против объектов военно-промышленного комплекса и офицеров Минобороны. Для атак планировалось использовать FPV-дроны со взрывчаткой, которые ввезли в Московскую область под видом партии керамической плитки через Словакию, Польшу и Белоруссию. Исполнителем стал гражданин РФ, ранее судимый за тяжкие преступления и привлеченный украинской стороной через контакты в запрещенной в России террористической организации.

Груз разместили в арендованном ангаре неподалеку от цели. Предполагаемый исполнитель задержан, один из его пособников ликвидирован при оказании сопротивления.

Ранее на Кубани рассказали о последствиях атаки украинских дронов.