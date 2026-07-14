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Армия

Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 20

Собянин: силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Москву
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Таким образом, общее число сбитых за сутки дронов выросло до 23.

Утром 14 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа. Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Воронежской, Орловской, Курской, Ростовской, Липецкой, Рязанской, Калужской, Саратовской и Тульской областями. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Башкирией, Азовским и Черным морями.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате «масштабной атаки» на энергетическую инфраструктуру город частично остался без электроснабжения. Он уточнил, что на объектах ввели особый режим, специалисты оценивали масштаб нанесенных повреждений.

Ранее офицер рассказал, как боец отбил ногой беспилотник ВСУ.

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