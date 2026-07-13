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Армия

Количество атаковавших Москву БПЛА превысило 60

Собянин сообщил об уничтожении еще двух дронов, летевших на Москву
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Еще два БПЛА попытались атаковать столицу, написал на канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. Прошлый налет на Москву был зафиксирован менее 15 минут назад. Таким образом, общее количество беспилотников, пытавшихся атаковать столицу, составило 61.

Накануне ВСУ несколько раз атаковали дронами город — спутник Запорожской АЭС (атомной электростанции) Энергодар. Сначала украинская армия нанесла удар по автобусной остановке, а затем — по гражданскому автомобилю. В результате не выжили четыре человека, еще четверо получили ранения. Также были атакованы магазин и медсанчасть. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал 12 июля самым кровавым днем для города и призвал МАГАТЭ отреагировать.

Ранее взрыв под Киевом сорвал планы по переделке ракет С-300 в Patriot.

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