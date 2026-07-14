На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских дронов

Обломки сбитых украинских дронов обнаружили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.
В заявлении говорится, что от жителей Северского района поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений.
«Пострадали два человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркивается в тексте.
Также в оперштабе рассказали о ситуации на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), загоревшемся после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным властей, сотрудники экстренных служб уже ликвидировали огонь.
В Красноармейском районе повреждения получили два частных домовладения в станице Марьянская. На территории Геленджика выявили повреждение стекол в одном из зданий.
«Анапа: в станице Анапская повреждены четыре частных дома — остекление и стены», — отмечается в публикации.
Как рассказали в оперштабе, в данный момент на местах происшествий работают специалисты профильных служб.
Утром 14 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью над территорией страны перехватили 288 украинских дронов. Часть беспилотников сбили над акваториями Черного и Азовского морей, в Башкирии, Крыму, столичном регионе и Краснодарском крае. Кроме того, БПЛА были ликвидированы в Воронежской, Тульской, Курской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Липецкой, Калужской и Брянской областях.
Ранее украинские дроны атаковали промышленную зону в Салавате.