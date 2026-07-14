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Армия

На Кубани рассказали о последствиях атаки украинских дронов

Два человека пострадали при атаке украинских БПЛА на Краснодарский край
Shutterstock

Обломки сбитых украинских дронов обнаружили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

В заявлении говорится, что от жителей Северского района поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений.

«Пострадали два человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркивается в тексте.

Также в оперштабе рассказали о ситуации на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), загоревшемся после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным властей, сотрудники экстренных служб уже ликвидировали огонь.

В Красноармейском районе повреждения получили два частных домовладения в станице Марьянская. На территории Геленджика выявили повреждение стекол в одном из зданий.

«Анапа: в станице Анапская повреждены четыре частных дома — остекление и стены», — отмечается в публикации.

Как рассказали в оперштабе, в данный момент на местах происшествий работают специалисты профильных служб.

Утром 14 июля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью над территорией страны перехватили 288 украинских дронов. Часть беспилотников сбили над акваториями Черного и Азовского морей, в Башкирии, Крыму, столичном регионе и Краснодарском крае. Кроме того, БПЛА были ликвидированы в Воронежской, Тульской, Курской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Липецкой, Калужской и Брянской областях.

Ранее украинские дроны атаковали промышленную зону в Салавате.

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