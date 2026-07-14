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Армия

Российский офицер рассказал о ситуации в Красном Лимане

Офицер «Кортес»: из Красного Лимана отошла основная сила ВСУ
Виктор Антонюк/РИА Новости

Из города Красный Диман Донецкой народной республики (ДНР) отошла основная силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Кортес», передает Минобороны РФ.

«Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются», — сказал военный.

9 июля в Минобороны РФ сообщили, что войска армии России завершают ликвидацию разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане. В ведомстве добавили, что за сутки российские бойцы уничтожили более 15 украинских военнослужащих из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

11 июля начальник службы беспилотных систем с позывным «Буржуй» заявил, что Вооруженные силы России не позволят украинским военнослужащим покинуть Красный Лиман. По его словам, либо военных ВСУ уничтожат, либо возьмут в плен.

Ранее российские войска заставили ВСУ «трусливо прятаться в подвалах» на одном участке фронта.

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