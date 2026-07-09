Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Российские войска заставили ВСУ «трусливо прятаться в подвалах» на одном участке фронта

Комбат «Скорпион» заявил, что ВСУ уже почти не сопротивляются в Красном Лимане
Oleg Petrasiuk/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Красном Лимане Донецкой народной республики (ДНР), уже практически не оказывают никакого сопротивления российским войскам. Об этом сообщил командир батальона группировки войск «Запад» с позывным «Скорпион» на видео Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах», — рассказал комбат.

По его словам, личный состав ВС России уверенно продвигается вперед и зачищает территории. «Скорпион» отметил, что перед зачисткой российские штурмовики всегда предлагают противнику сдаться. В случае отказа здания приходится штурмовать по всем правилам, уточнил комбат.

9 июля в Минобороны РФ сообщили, что войска армии России завершают ликвидацию разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане. По данным ведомства, за минувшие сутки на этом участке фронта было уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

Красный Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой для ВСУ. Из этого населенного пункта украинские военные ведут огневой контроль трассы Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк. По данным Минобороны России, взятие под контроль Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее украинский пленный заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!