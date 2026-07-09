Российские войска заставили ВСУ «трусливо прятаться в подвалах» на одном участке фронта

Комбат «Скорпион» заявил, что ВСУ уже почти не сопротивляются в Красном Лимане

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Красном Лимане Донецкой народной республики (ДНР), уже практически не оказывают никакого сопротивления российским войскам. Об этом сообщил командир батальона группировки войск «Запад» с позывным «Скорпион» на видео Минобороны РФ, пишет ТАСС.

«На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах», — рассказал комбат.

По его словам, личный состав ВС России уверенно продвигается вперед и зачищает территории. «Скорпион» отметил, что перед зачисткой российские штурмовики всегда предлагают противнику сдаться. В случае отказа здания приходится штурмовать по всем правилам, уточнил комбат.

9 июля в Минобороны РФ сообщили, что войска армии России завершают ликвидацию разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане. По данным ведомства, за минувшие сутки на этом участке фронта было уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

Красный Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой для ВСУ. Из этого населенного пункта украинские военные ведут огневой контроль трассы Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк. По данным Минобороны России, взятие под контроль Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее украинский пленный заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ.