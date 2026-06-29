Путин рассказал об успехах российских военных у Доброполья в ДНР

Путин заявил об уничтожении оборонительных рубежей ВСУ за Добропольем в ДНР

Российские военные подошли к населенному пункту Доброполье в Донецкой народной республике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава государства уточнил, что на Добропольском направлении российские военные прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной трехрядную линию инженерных заграждений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам президента, бойцы зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка, после подошли прямо к Доброполью с севера и уничтожили заранее подготовленные оборонительных рубежи ВСУ.

Теперь от Доброполья до государственной границы Украины российским войскам остается пройти 35 км, уточнил Путин.

В этом же интервью президент заявил, что Вооруженные силы России практически взяли город Красный Лиман в ДНР — один из крупнейших сортировочных железнодорожных станций, расположенных на территории бывшего СССР. По его словам, там осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.

Ранее в Госдуме обозначили сроки завершения СВО.