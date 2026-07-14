Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Афипский НПЗ

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Афипский НПЗ

Два человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

Отмечается, что пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Подробности об их состоянии и травмах не приводятся.

По информации оперштаба, падение обломков вражеских БПЛА спровоцировало пожар на НПЗ. На данный момент возгорание ликвидировано. Кроме того, зафиксированы повреждения 16 частных домовладений и здания железнодорожного переезда. На местах работают оперативные службы.

В ночь на 11 июня на Афипском НПЗ также тушили пожар после атаки дронов. Возгорание было ликвидировано в тот же день, сведений о пострадавших не поступало.

Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Производственная мощность завода составляет 9,1 млн тонн в год.

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