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На НПЗ в Краснодарском крае начался пожар

Оперштаб Кубани: на Афипском НПЗ начался пожар после атаки БПЛА
TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщает оперштаб Кубани в «Максе».

По информации оперштаба, также было повреждено здание на железнодорожном переезде.

«Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы. На Афипском НПЗ произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Также в нескольких частных домах повреждены стекла, крыши и фасады. В многоквартирном доме повреждены стекла, дверь и потолок в квартире. Кроме того, в станице Смоленской обломки БПЛА упали в огороде частного дома и на одной из дорог в хуторе Коваленко.

До этого возгорание на Афипском НПЗ произошло в ночь на 11 июня после атаки БПЛА. Пожар потушили в тот же день.

Тогда обломки сбитых БПЛА были обнаружены по трем адресам в частном секторе. В одном из домовладений загорелась хозяйственная постройка. В другом доме взрывной волной выбило стекла. Кроме того, в результате падения обломков была нарушена газовая магистраль.

Ранее власти Башкирии сообщили об атаке БПЛА на Салават.

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