Российские военные нанесли групповые удары по Украине

МО: ВС РФ поразили в Киеве предприятия ВПК, участвующие в производстве ракет

Российские войска в ночь на 14 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, Вооруженные силы России поразили в Киеве предприятия военно-промышленного комплекса Украины, участвующие в производстве ракет различного типа и беспилотников.

До этого мэр столицы Украины Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате взрывов произошло возгорание в двух складских помещениях, расположенных в Голосеевском районе. В свою очередь глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко сообщил о горящих автомобилях в Дарницком районе.

Также украинские СМИ писали, что в Киеве произошли взрывы на фоне повторной воздушной тревоги. Аналогичные сообщения поступили из Одессы и Харькова.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.