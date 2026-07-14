Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

В Киеве в результате взрывов произошел сильный пожар на складах

В Киеве после взрывов произошел пожар на складах, также горят автомобили
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве в результате взрывов произошло возгорание в двух складских помещениях, расположенных в Голосеевском районе. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко также отметил в своем канале, что в Дарницком районе наблюдаются горящие автомобили.

До этого стало известно, что в ночь на 14 июля в Киеве прогремели взрывы на фоне повторной воздушной тревоги. Аналогичные сообщения поступили из Одессы и Харькова.

По данным онлайн-сервиса оповещения, в некоторых районах Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Одесской, Николаевской, Сумской областях и частях Полтавской и Черниговской областей.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области.

Ранее взрыв под Киевом сорвал планы по переделке ракет С-300 в Patriot.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Родительский контроль на телефоне: как защитить ребенка от опасностей интернета и не превратить заботу в слежку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!