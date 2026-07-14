В Киеве в результате взрывов произошел сильный пожар на складах

В Киеве после взрывов произошел пожар на складах, также горят автомобили

В Киеве в результате взрывов произошло возгорание в двух складских помещениях, расположенных в Голосеевском районе. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко также отметил в своем канале, что в Дарницком районе наблюдаются горящие автомобили.

До этого стало известно, что в ночь на 14 июля в Киеве прогремели взрывы на фоне повторной воздушной тревоги. Аналогичные сообщения поступили из Одессы и Харькова.

По данным онлайн-сервиса оповещения, в некоторых районах Харьковской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Одесской, Николаевской, Сумской областях и частях Полтавской и Черниговской областей.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области.

Ранее взрыв под Киевом сорвал планы по переделке ракет С-300 в Patriot.