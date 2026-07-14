В Киеве на фоне повторной тревоги прогремели взрывы

В Киеве на фоне повторной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщает в Telegram-канале «Общественное».

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в соцсетях, что в Голосеевском районе столицы по двум адресам после атаки возникли пожары.

В ночь на 14 июля взрывы были зафиксированы в Харькове и Одессе.

Согласно информации онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в части Харьковской области действует воздушная тревога. Сирены также были включены в Одесской, Николаевской, Сумской областях и районах Полтавской и Черниговской областей.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Ранее в Раде спрогнозировали, где осенью может открыться новый фронт.