В Иране произошли взрывы

Четыре взрыва произошли в восточной части иранского портового города Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале.

Гостелерадиокомпания IRIB предположила, что это может быть связано с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Press TV сообщал, что Иран нанес ракетный удар по военной базе США Муваффак Салти в Иордании в ответ на американские атаки.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляло, что американские военные завершили очередную серию ударов по объектам на территории Ирана. В ходе операции были поражены десятки целей в нескольких районах страны, в том числе системы ПВО, береговые радиолокационные станции и катера. В CENTCOM уточнили, что удары наносились высокоточными боеприпасами с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе. В операции были задействованы истребители, корабли и беспилотники.

В июне США и Иран подписали временный меморандум о прекращении боевых действий и запуске нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие больше не действует. Американский лидер выступил с серией резких заявлений, назвав власти Ирана «больными людьми». О том, как развивается новый виток конфликта, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран заявил о недопустимости вмешательства США в управление Ормузским проливом.