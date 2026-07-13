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Армия

В Иране произошли взрывы

Press TV: на юге Ирана прогремели четыре взрыва
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре взрыва произошли в восточной части иранского портового города Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV в своем Telegram-канале.

Гостелерадиокомпания IRIB предположила, что это может быть связано с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Press TV сообщал, что Иран нанес ракетный удар по военной базе США Муваффак Салти в Иордании в ответ на американские атаки.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляло, что американские военные завершили очередную серию ударов по объектам на территории Ирана. В ходе операции были поражены десятки целей в нескольких районах страны, в том числе системы ПВО, береговые радиолокационные станции и катера. В CENTCOM уточнили, что удары наносились высокоточными боеприпасами с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе. В операции были задействованы истребители, корабли и беспилотники.

В июне США и Иран подписали временный меморандум о прекращении боевых действий и запуске нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие больше не действует. Американский лидер выступил с серией резких заявлений, назвав власти Ирана «больными людьми». О том, как развивается новый виток конфликта, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран заявил о недопустимости вмешательства США в управление Ормузским проливом.

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