В США заявили об окончании очередной серии ударов по Ирану

Американские военные завершили очередную серию ударов по объектам на территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети Х.

Сообщается, что в ходе операции были поражены десятки целей в нескольких районах страны. По данным командования, удары наносились высокоточными боеприпасами с целью ослабить возможности Ирана продолжать атаки на международное судоходство в Ормузском проливе.

Как уточнили в CENTCOM, в операции были задействованы истребители, корабли и беспилотные летательные аппараты. Среди пораженных объектов названы системы противовоздушной обороны, береговые радиолокационные станции и катера. Действия направлены на снижение военного потенциала Ирана, который, по версии Вашингтона, используется для угрозы международному судоходству в регионе.

До этого американские военнослужащие сбили иранскую крылатую ракету и беспилотник, которые были выпущены в сторону Ормузского пролива. Несколько часами ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что на иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошли несколько взрывов. Подробности произошедшего не уточнялись.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Уже 8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.