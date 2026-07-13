Иран ударил по военной базе США в Иордании

Иран ударил ракетами по военной базе США Муваффак Салти в Иордании в ответ на американские атаки. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

По информации издания, в самой Иордании слышны взрывы.

До этого американские военнослужащие сбили иранские крылатую ракету и беспилотник, которые были выпущены в сторону Ормузского пролива. Несколько часами ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщила, что на иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошли несколько взрывов. Подробности произошедшего не уточнялись.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Издание Axios сообщило, что документ был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания. 8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Ранее в ООН предупредили о катастрофе из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.