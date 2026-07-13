Силы ПВО уничтожили два дрона на подлете к Москве

Собянин: отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Незадолго до этого градоначальник рассказал о ликвидации трех дронов ВСУ.

До этого, утром 13 июля, Собянин сообщил, что с вечера 12 июля в сторону Московского региона летели более 350 вражеских беспилотников, однако большую часть из них уничтожили еще на дальних подступах, а 50 — на подлете к Москве.

Атаке подвергся и Московский регион. Утром 13 июля губернатор Андрей Воробьев заявил, что над областью был сбит 81 дрон.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» рассказал, как Вооруженные силы Украины пытаются перегрузить российские системы ПВО.

Ранее ФСБ показала дроны, которые Киев планировал использовать для атаки на российские аэродромы.