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Армия

В Совфеде оценили продление военного положения и мобилизации на Украине

Сенатор Волошин: продление военного положения укрепляет авторитарный режим Киева
Yves Herman/Reuters

Внесение президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектов о продлении военного положения и мобилизации в 20-й раз утвердит новую украинскую реальность без демократических процедур и прав для граждан. Об этом заявил РИА Новости член Совета Федерации Александр Волошин.

«Это означает, что чрезвычайный режим окончательно стал новой нормальностью», — сказал он.

По словам сенатора, демократические процедуры, права украинцев, выборы и оперативно-розыскные мероприятия по конкретным делам откладываются на неопределенное время. Каждое новое продление военного положения, по мнению Волошина, подтверждает приверженность режима Киева авторитарным методам управления и использование государственной власти для личного обогащения.

13 июля стало известно, что Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране еще на 90 дней, то есть со 2 августа до 31 октября 2026.

В апреле бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что военное положение перестало быть временной мерой и становится «постоянной системой правления».

В декабре 2025 года Зеленский говорил, что отменит военное положение и мобилизацию только после получения гарантий безопасности.

Ранее в Раде заявили о проседании темпов мобилизации на Украине.

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