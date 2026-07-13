Путин пообещал ветерану СВО исполнить его личную просьбу

Президент РФ Владимир Путин во время посещения форума «Народного фронта «Все для Победы!» пообщался с ветераном СВО Романом Бояркиным и пообещал ему помочь исполнить его личную просьбу, передает РИА Новости.

Глава государства поговорил с Бояркиным и спросил, нужна ли ему какая-то дополнительная помощь. Ветеран признался, что хотел бы стать участников программы «Время героев». Он сказал, что подавал несколько заявок, но «не получается туда пробиться».

На это президент ответил: «У нас с вами большие связи, решим этот вопрос», — и поблагодарил Бояркина за службу Родине.

Бояркин также рассказал Путину, что в 2025 году при освобождении Курской области был тяжело ранен, ему ампутировали обе ноги. Бояркин прошел реабилитацию, в настоящее время работает инструктором по беспилотникам, посещает госпитали, где делится опытом с бойцами.

На форуме Владимир Путин также пообщался с фельдшером скорой помощи, которая рассказала ему, как врачи спасали людей при вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее Путин призвал обеспечить бесперебойную поддержку бойцам спецоперации.