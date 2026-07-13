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Политика

Путину показали машину скорой помощи с бронежилетами и бронеодеялом

Фельдшер рассказала Путину, как медики спасали людей при вторжении ВСУ в Курскую область
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимиру Путину побывал на выставке форума Народного фронта «Все для Победы!», где ему продемонстрировали используемую в Курской области машину скорой помощи, оснащенную бронежилетами и бронеодеялом, передает ТАСС.

На выставке глава государства побеседовал с фельдшером скорой помощи Юлией Шабалиной из Курской области. Она рассказала, что бронеодеяла не раз спасало жизни медиков во время работы.

Фельдшер отметила, что при вторжении в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали свое истинное лицо, когда стреляли по женщинам, детям и старикам, по машинам с красными крестами. В те дни врачи работали на пределе возможностей, рассказала Шабалина. По ее словам, через сотрудников скорой помощи проходили сотни раненых в сутки.

13 июля Владимир Путин посетил форум «Все для победы!» Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» и наградил лауреатов премии ОНФ.

Форум «Все для Победы!» проводится с 2022 года. На нем активисты делятся лучшими практиками помощи бойцам специальной военной операции и рассказывают о достижениях.

Ранее Путин назвал главную силу россиян.

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