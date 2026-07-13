Путин назвал важнейшую задачу России

Путин: сегодня нет ничего важнее работы с участниками СВО и их семьями

Сегодня нет ничего важнее работы с участниками специальной военной операции (СВО) и членами их семей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!», его слова приводятся на сайте Кремля.

Путин указал, что по всем важнейшим направлениям, в том числе с участниками СВО и членами их семей, работают специалисты Общероссийского народного фронта.

«При проведении специальной военной операции напрямую работаете и с людьми, и с бойцами, ну что может быть важнее этого?» — сказал российский лидер.

В рамках этого же форума Путин выразил уверенность, что Россию ждет победа в зоне СВО. Президент также рассказал, в чем сила россиян. По его мнению, она заключается в преодолении всех трудностей и страхов. Глава государства подчеркнул, что именно поэтому бойцы российской армии идут только вперед.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.