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Армия

Путину показали макет комплекса «Панцирь-С»

Путин осмотрел макет комплекса «Панцирь-С» для российских бойцов в зоне СВО
Виталий Белоусов/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину на выставке Общероссийского народного фронта показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На выставке, среди других экспанатов, представлены новые разработки «Кулибин-клуба» для бойцов СВО.

Так, командир отряда «Восьмерка» БАРСа «Крым» Дмитрий Трифонов продемонстрировал главе государства макет комплекса. «Панцирь-С» применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны (ПВО) вместе с имитатором радиолокационной цели.

В марте текущего года холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Минобороны России партию комплексов «Панцирь-С». Тогда в пресс-службе компании сообщали, что боевые машины прошли необходимые испытания и военную приемку. В корпорации комплексы ПВО семейства «Панцирь» в настоящее время являются одним из ключевых элементов защиты российского неба, показывая высокую эффективность в реальных условиях применения.

Ранее в Госдуме рассказали об изменении тактики ударов по тылам Украины.

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