Российские войска получили ключевые для ПВО ракетные комплексы

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Минобороны России (МО РФ) партию зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что боевые машины прошли необходимые испытания и военную приемку. В корпорации комплексы ПВО семейства «Панцирь» в настоящее время являются одним из ключевых элементов защиты российского неба, показывая высокую эффективность в реальных условиях применения.

В конце февраля «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех» ) передал в войска партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. В «Ростехе» уточнили, что машина создана на базе шасси танка Т-80, имеет мощный газотурбинный двигатель, который оперативно запускается даже в самые экстремальные холода.

До этого Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-34. Обновления позволили повысить точность и мощность ударов на дальностях в сотни километров от аэродромов базирования.

Ранее в войска передали новую партию боевых машин пехоты БМП-3.