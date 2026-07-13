В Госдуме рассказали об изменении тактики ударов по тылам Украины

Россия сначала взламывает десятками ракет систему ПВО Украины, а потом поражает все намеченные цели, в том числе и места сборки БПЛА. Это «некоторая смена» тактики ударов по тылам страны. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Можно с удовлетворением наблюдать некоторую смену нашей тактики в нанесении ударов по тылам: одновременно несколькими десятками ракет взламывается ПВО, а потом поражаются все намеченные цели», — сказал парламентарий.

Как отметил Журавлев, в первую очередь поражается украинская индустрия дронов.

«Уверен, четкий план есть у нашего Генштаба, но, постоянно общаясь с солдатами на передовой, могу сказать только, что они-то уж точно к наступлению готовы», — подытожил он.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. Также, по его словам, растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, а также применения управляемых авиабомб со стороны армии России.

Ранее ВС РФ ударили бомбами по пункту временного размещения ВСУ.