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Армия

При атаке дрона ВСУ на дом в Запорожской области погиб мужчина

Балицкий: при ударе БПЛА по дому в Запорожской области погиб мужчина
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Запорожской области при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом погиб мужчина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по дому в районе села Вознесенка Мелитопольского городского округа. Мужчина 1987 года рождения скончался в больнице, его жена находится в реанимации.

«Также пострадал их ребенок 2017 года рождения», — написал Балицкий.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и сообщил, что находится на связи с министерством здравоохранения Запорожской области.

До этого Балицкий сообщал, что украинские военные с помощью дрона атаковали сетевой супермаркет в Каменке-Днепровской. Здание получило серьезные повреждения, в магазине произошел пожар.

Утром 12 июля в Энергодаре под удар попала автобусная остановка. Тогда погибла 55-летняя женщина, еще четыре человека пострадали. Глава города Максим Пухов сообщал, что одному из раненых потребовалась госпитализация.

Ранее мэр Энергодара заявил, что дроны ВСУ мешали эвакуации тел при атаке на автомобиль.

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