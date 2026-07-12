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Армия

Мэр Энергодара заявил, что дроны ВСУ мешали эвакуации тел при атаке на автомобиль

Мэр Пухов: FPV-дроны не давали эвакуировать тела после удара по авто с людьми
Ashley Chan/Global Look Press

FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мешали эвакуации тел после удара по гражданской машине в Энергодаре Запорожской области. Об этом в своем канале в «Максе» рассказал мэр города Максим Пухов.

«FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль в районе КПП-2. Но даже после удара противник не остановился. Другие FPV-дроны продолжали находиться в районе атаки», — написал он.

Градоначальник назвал произошедшее бесчеловечным.

В результате проведения операции по эвакуации было уничтожено три дрона, добавил Пухов.

Утром 12 июля ВСУ атаковали автобусную остановку в Энергодаре. Как рассказал Максим Пухов, в результате 55-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, пострадали еще четыре человека. Одного из них госпитализировали, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно. По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее украинский дрон взорвался у детского отделения медсанчасти в Энергодаре.

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