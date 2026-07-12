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Армия

В Запорожской области сгорел супермаркет после атаки украинского дрона

Балицкий: беспилотник ВСУ ударил по сетевому супермаркету в Каменке-Днепровской
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Украинские военные с помощью дрона атаковали сетевой супермаркет в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что прилет беспилотника зафиксировали в Каменке-Днепровской. В подвергшемся удару магазине произошел пожар, здание получило существенные повреждения.

«В ближайшее время специалисты оценят ущерб и определят сроки восстановления объекта», — написал губернатор.

Балицкий предупредил, что в городе сохраняется опасность повторных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 12 июля украинские военные атаковали автобусную остановку в Энергодаре в Запорожской области. Как рассказал глава города Максим Пухов, в результате 55-летняя женщина получила несовместимые с жизнью ранения. Также пострадали еще четыре человека, одному из них потребовалась госпитализация. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело по факту террористической атаки. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося, включая модель использованного ВСУ дрона.

Ранее военнослужащие ВСУ в ночи ударили по жилому дому и медсанчасти в Запорожской области.

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