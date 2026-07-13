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Армия

Опубликованы кадры с разрушениями после атаки ВСУ в Подмосковье

Глава Истры Витушева показала кадры с разрушенными после атаки ВСУ домами
Telegram-канал «Татьяна Витушева»

Появились кадры с последствиями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подмосковную Истру. Снимки опубликовала глава муниципального округа Татьяна Витушева в Telegram-канале.

На фото можно увидеть частные жилые дома, которые оказались почти полностью разрушены после налета украинских беспилотников. У зданий обрушились крыши, отсутствуют окна, уничтожена обстановка внутри. Один из домов охватило огнем.

По словам Витушевой, всего в ходе ночной атаки противника в поселке Пионерский разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения различной степени.

По предварительным данным, пострадали три человека, еще трех не удалось спасти. На местах работают представители следственного комитета, экстренные и оперативные службы.

В ночь на 13 июля над Московской областью сбили 81 украинский беспилотник. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки БПЛА в Подмосковье. На данный момент следователи уточняют количество пострадавших. В поселке Пионерский ведутся поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалами. Действиям причастных к атаке офицеров ВСУ будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее в Московской области открыли горячую линию после атаки ВСУ.

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