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Общество

В Подмосковье открылась горячая линия после атаки беспилотников

Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию после атаки беспилотников
Shutterstock

Прокуратура открыла горячую линию для людей, пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

В ведомстве отметили, что городские прокуроры контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области работает горячая линия: тел. +7 916 240-31-28», — говорится в сообщении.

Утром 13 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате атаки беспилотников погибли три человека, еще несколько получили ранения. По его словам, минувшей ночью над территорией Подмосковья был сбит и подавлен 81 БПЛА.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 13 июля сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус Стаханов — Москва в ЛНР.

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