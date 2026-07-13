В Подмосковье открылась горячая линия после атаки беспилотников

Прокуратура открыла горячую линию для людей, пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

В ведомстве отметили, что городские прокуроры контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки.

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области работает горячая линия: тел. +7 916 240-31-28», — говорится в сообщении.

Утром 13 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в результате атаки беспилотников погибли три человека, еще несколько получили ранения. По его словам, минувшей ночью над территорией Подмосковья был сбит и подавлен 81 БПЛА.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 13 июля сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус Стаханов — Москва в ЛНР.