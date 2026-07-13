После ночной атаки БПЛА на Подмосковье возбудили уголовное дело

СК: в Истре после атаки БПЛА ВСУ под завалами дома ищут пожилую женщину

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на гражданские объекты в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, комментарий которой опубликован в Telegram-канале ведомства.

Она отметила, что в данный момент уточняется количество пострадавших в результате налета дронов. В поселке Пионерский ведутся поиски пожилой женщины, которая могла оказаться под завалами.

«Следователи и криминалисты СК России провели осмотры мест происшествий, ведется работа с очевидцами произошедшего и пострадавшими. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы», — рассказала Петренко.

Как отметила представитель ведомства, действиям причастных к атаке офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет дана соответствующая правовая оценка.

В ночь на 13 июля над Московской областью сбили 81 украинский БПЛА. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в поселке Пионерский в результате ударов пострадали шесть человек, троих из них спасти не удалось. Более того, в пяти частных жилых домах произошли пожары, здания оказались разрушены.

Еще два человека получили ранения в Солнечногорске, где беспилотник попал в многоквартирный дом. В деревне Бабкино были повреждены два частных дома, в Можайске — один многоквартирный дом. Сейчас на местах происшествий работают экстренные и оперативные службы.

Ранее в Московской области открыли горячую линию после атаки БПЛА ВСУ.