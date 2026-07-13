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В Минобороны РФ раскрыли последствия ударов по порту в Одесской области

Минобороны: ударом по порту в Черноморске поражены два парома и контейнеровоз
Ukrainian Emergency Service via AP

Ночным ударом по порту в Черноморске Одесской области Вооруженные силы России поразили два морских парома и контейнеровоз, используемый в интересах украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

13 июля ведомство сообщило, что российские войска ночью нанесли удары по портам на Украине.

По данным Минобороны РФ, в порту Черноморск силы РФ поразили два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Накануне российские силы поразили два сухогруза, морской паром, который осуществлял доставку грузов ВСУ, и патрульный катер в порту «Черноморск». Кроме того, они ударили по сейнеру — специализированному рыболовному судну, переоборудованному для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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