В Минобороны РФ раскрыли последствия ударов по порту в Одесской области

Минобороны: ударом по порту в Черноморске поражены два парома и контейнеровоз

Ночным ударом по порту в Черноморске Одесской области Вооруженные силы России поразили два морских парома и контейнеровоз, используемый в интересах украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

13 июля ведомство сообщило, что российские войска ночью нанесли удары по портам на Украине.

По данным Минобороны РФ, в порту Черноморск силы РФ поразили два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, осуществлявшие доставку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий ДОК для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Накануне российские силы поразили два сухогруза, морской паром, который осуществлял доставку грузов ВСУ, и патрульный катер в порту «Черноморск». Кроме того, они ударили по сейнеру — специализированному рыболовному судну, переоборудованному для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.