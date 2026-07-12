Армия России уничтожила необычный сейнер ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России в порту «Черноморск» в Одесской области поразили сейнер специализированное рыболовное судно, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По информации ведомства, удары были нанесены с целью снижения возможностей противника по транспортировке вооружения и военной техники в Черноморской операционной зоне. Атака производилась с применением беспилотников «Герань-4».

Сейнер — специализированное рыболовное судно, предназначенное для добычи рыбы с помощью кошелькового невода или снюрревода. Обычно это однопалубные корабли с надстройкой в носовой части и просторной рабочей площадкой на корме для выметывания и выборки сетей.

Кроме того, 12 июля ВС России поразили два сухогруза, морской паром, который осуществлял доставку грузов ВСУ, и патрульный катер в порту «Черноморск». Также в порту были поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, были атакованы резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.

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