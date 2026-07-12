Минобороны РФ отчиталось об ударах по порту на юге Украины

ВС России поразили два сухогруза, паром и патрульный катер в порту «Черноморск»

Вооруженные силы (ВС) России поразили два сухогруза, морской паром и патрульный катер в порту «Черноморск» в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что морской паром осуществлял доставку грузов ВСУ, а патрульный катер использовался для прикрытия.

Также в порту «Черноморск» были поражены объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, были атакованы резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предрек переход Одессы под контроль российской армии для безопасности рубежей РФ. По его словам, операция начнется после того, как военные установят контроль над городом Запорожье. Эксперт отметил, что проведение морской десантной операции в Одессе в нынешних обстоятельствах вряд ли возможно, поскольку армия России сосредоточена на взятии территории Донбасса.

Ранее на Западе увидели в словах Путина намек на взятие Одессы.