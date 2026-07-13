В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

13 июля стало известно, что временные ограничения введены в аэропорту Жуковский.

До этого сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Домодедово.

В ночь на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось о том, что над регионами России сбили 175 беспилотников ВСУ за ночь.