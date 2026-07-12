Росавиация временно ограничила работу Домодедово

Росавиация: Домодедово временно не принимает и не выпускает рейсы

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале.

В воздушном ведомстве добавили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 55 беспилотников, летевших на столицу. По его словам, на месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

В ночь с 11 на 12 июля над территорией России перехватили и уничтожили 349 украинских БПЛА самолетного типа. Как рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО сбили часть дронов над акваториями Черного и Азовского морей.

Остальные беспилотники были ликвидированы в Крыму, Краснодарском крае, столичном регионе и 13 областях. Среди них — Липецкая, Ростовская, Брянская, Ульяновская, Калужская, Тульская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Самарская, Воронежская, Курская и Саратовская.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.