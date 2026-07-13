Аэропорт Жуковский приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Жуковский введены ограничения на полеты самолетов

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:46 мск.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку восьми направлявшихся к столице беспилотных летательных аппаратов. На месте падения обломков дронов работали специалисты экстренных служб. Общее число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 63.

Накануне в Минтрансе РФ сообщили, что в аэропортах Москвы 47 рейсов были задержаны более чем на два часа на фоне непогоды. Службы воздушных гаваней столицы работали в усиленном режиме, был задействован дополнительный персонал, подчеркнули в ведомстве.

Ранее украинские беспилотники повредили дома и предприятие в Самарской области.