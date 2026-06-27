Над регионами России сбили 175 беспилотников ВСУ за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 175 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны перехватили и уничтожили над территориями Брянской, Тульской, Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской и Смоленской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.
В Минобороны уточнили, что попытки атак проводились с 20:00 26 июня по 8:00 мск 27 июня. Украинские войска задействовали БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.
Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные с помощью БПЛА «Герань-2» уничтожили логистический центр ВСУ на окраине Запорожья. По информации российского оборонного ведомства, украинские войска использовали склад для доставки грузов военного назначения. Также в поселке Репки Черниговской области ВС РФ ударили по автозаправочной станции.
Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.