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Над регионами России сбили 175 беспилотников ВСУ за ночь

Минобороны: средства ПВО уничтожили 175 беспилотников ВСУ за ночь над Россией
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 175 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, дроны перехватили и уничтожили над территориями Брянской, Тульской, Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской и Смоленской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря.

В Минобороны уточнили, что попытки атак проводились с 20:00 26 июня по 8:00 мск 27 июня. Украинские войска задействовали БПЛА самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные с помощью БПЛА «Герань-2» уничтожили логистический центр ВСУ на окраине Запорожья. По информации российского оборонного ведомства, украинские войска использовали склад для доставки грузов военного назначения. Также в поселке Репки Черниговской области ВС РФ ударили по автозаправочной станции.

Ранее в одном из украинских регионов объявили обязательную эвакуацию.

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