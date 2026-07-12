Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Армия

В ЛНР дрон атаковал автомобиль дорожной службы

Пасечник: в Лисичанске при атаке БПЛА погиб сотрудник дорожной службы
Global Look Press

В Лисичанске Луганской Народной Республики беспилотник атаковал автомобиль дорожной службы. В результате один сотрудник погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, украинский беспилотник нанес удар по служебной «Газели» дорожной службы. В результате атаки погиб 41-летний работник, его 39-летний коллега получил ранения.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Еще одной трагедией закончилась атака беспилотника в Энергодаре. Там местная жительница получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, а еще четыре человека получили ранения.

Глава городской администрации Максим Пухов также сообщил, что ночью силы безопасности сбили пять беспилотников. Однако полностью избежать последствий атаки не удалось. По его данным, три дрона нанесли удар по магазину «Мера» на улице Казацкой. В результате были повреждены кровля, фасад и остекление здания, пострадавших нет.

Ранее украинские беспилотники выжгли 45 гектаров полей с пшеницей и ячменем в Запорожской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 12 июля. Новый стандарт для «скорых», удары США по Ирану и самое многозначное русское слово
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!