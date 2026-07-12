В ЛНР дрон атаковал автомобиль дорожной службы

В Лисичанске Луганской Народной Республики беспилотник атаковал автомобиль дорожной службы. В результате один сотрудник погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, украинский беспилотник нанес удар по служебной «Газели» дорожной службы. В результате атаки погиб 41-летний работник, его 39-летний коллега получил ранения.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Еще одной трагедией закончилась атака беспилотника в Энергодаре. Там местная жительница получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, а еще четыре человека получили ранения.

Глава городской администрации Максим Пухов также сообщил, что ночью силы безопасности сбили пять беспилотников. Однако полностью избежать последствий атаки не удалось. По его данным, три дрона нанесли удар по магазину «Мера» на улице Казацкой. В результате были повреждены кровля, фасад и остекление здания, пострадавших нет.

Ранее украинские беспилотники выжгли 45 гектаров полей с пшеницей и ячменем в Запорожской области.