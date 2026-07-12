В одной из иранских провинций от ударов США пострадали пять городов

IRNA: в провинции Бушир от авиаударов США пострадали пять городов

В результате авиаударов американских войск по Ирану пострадали пять городов в провинции Бушир. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

Так, ударам США подверглись города Асалуйе, Дир, Бушир, Дашти и Тангестан.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров.

Однако 8 июля, после возобновления ударов, американский лидер объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Он назвал власти Ирана «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил их с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах.

12 июля КСИР заявил о закрытии Ормуза до окончания вмешательства США в регионе. В ответ американские военные нанесли новую серию ударов по Ирану.

Ранее Трамп предположил, что может стать жертвой покушения со стороны Ирана.