ВСУ ударили по многоквартирному дому в Тульской области

Многоквартирный дом поврежден при атаке украинских БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
Он уточнил, что повреждения получил дом, расположенный в городе Щекино. После атаки беспилотников зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в квартире. Возгорания удалось избежать, жильцов оперативно эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.
Накануне украинский беспилотник пробил стену завода «Промет-СЭЗ» в Тульской области. По данным Telegram-канала Mash, повреждения получил один из цехов предприятия. Сообщается, что на заводе делают металлические стеллажи для складов и офисов. Ущерб от атаки Вооруженных сил Украины подсчитывают.
10 июля в Тульской области в результате падения обломков дрона был поврежден автомобиль.
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