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Армия

ВСУ ударили по многоквартирному дому в Тульской области

Миляев: многоквартирный дом поврежден при атаке БПЛА в Тульской области
Таисия Лисковец/РИА Новости

Многоквартирный дом поврежден при атаке украинских БПЛА в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Он уточнил, что повреждения получил дом, расположенный в городе Щекино. После атаки беспилотников зафиксированы повреждения кровли и потолочного перекрытия в квартире. Возгорания удалось избежать, жильцов оперативно эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения, добавил губернатор.

Накануне украинский беспилотник пробил стену завода «Промет-СЭЗ» в Тульской области. По данным Telegram-канала Mash, повреждения получил один из цехов предприятия. Сообщается, что на заводе делают металлические стеллажи для складов и офисов. Ущерб от атаки Вооруженных сил Украины подсчитывают.

10 июля в Тульской области в результате падения обломков дрона был поврежден автомобиль.

Ранее Сырский раскрыл новые планы на Курскую и Белгородскую области.

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