На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью

Губернатор Миляев: над Тульской областью уничтожен украинский беспилотник
true
true
true
close
Shutterstock

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью.

По словам Миляева, в результате атаки никто не пострадал, однако в результате падения обломков дрона был поврежден автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого Минобороны РФ сообщало, что системы ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов вечером 10 июля.

По данным ведомства, с 15:00 до 16:30 мск было уничтожено 25 дронов. В министерстве уточнили, что 14 дронов поразили над Брянской областью, 8 — над Белгородской, и еще три — в воздушном пространстве Московского региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Сырский раскрыл новые планы на Курскую и Белгородскую области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами