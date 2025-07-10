Средства ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью.

По словам Миляева, в результате атаки никто не пострадал, однако в результате падения обломков дрона был поврежден автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого Минобороны РФ сообщало, что системы ПВО сбили 26 беспилотных летательных аппаратов вечером 10 июля.

По данным ведомства, с 15:00 до 16:30 мск было уничтожено 25 дронов. В министерстве уточнили, что 14 дронов поразили над Брянской областью, 8 — над Белгородской, и еще три — в воздушном пространстве Московского региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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