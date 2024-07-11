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Украинский дрон пробил стену завода в Тульской области

Mash: украинский дрон пробил стену завода «Промет-СЭЗ» в Тульской области

Украинский дрон пробил стену завода «Промет-СЭЗ» в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Всего за ночь завод атаковали четыре украинских беспилотника.

«По всем отработала ПВО, но повреждения получил цех предприятия, где теперь пробита стена. На заводе делают металлические стеллажи для складов и офисов. Ущерб подсчитывают», — сообщили сотрудники новостного канала.

В ночь на 11 июля силы ПВО РФ уничтожили пять БПЛА над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Военные уточнили, что прошедшей ночью они пресекли ряд попыток Киева совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации.

Два беспилотника были ликвидированы над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тульской, Тамбовской и Московской областей.

Ранее в Тверской области подтвердили атаку дронов ВСУ на «Редкинский опытный завод».

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