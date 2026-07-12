На иранском острове Кешм произошли взрывы

На иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошли взрывы. Об этом сообщает агентство Mehr.

По данным источников журналистов, взрывы были слышны в нескольких районах Бендер-Аббаса и на острове Кешм, губернатор которого заявил об отсутствии пострадавших. Кроме того, взрывы произошли в Чабахаре и Кенарке на юго-востоке Ирана.

Незадолго до этого стало известно об ударах в городах Бушер и Ассалуйе, расположенных на юге страны.

8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.