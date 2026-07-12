Военный эксперт сообщил о закреплении позиций ВС РФ в ДНР

Марочко: ВС РФ закрепляются у Старого Каравана для наступления на Райгородок ДНР

Военные РФ закрепляются на позициях у Старого Каравана для наступления на Райгородок в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что в Райгородке берет начало канал Северский Донец — Донбасс, который питает водой население ДНР.

«Здесь очень сложный рельеф местности, ряд водных преград, которые придется преодолеть нашим военнослужащим. Для дальнейшего успешного продвижения нам нужно подготовиться», — сказал он.

До этого Марочко сообщил, что ВС России выбили противника из населенного пункта Осыково, расположенного северо-западнее Константиновки в ДНР.

Константиновка была взята под контроль российскими войсками 3 июля. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее ВС РФ уничтожили окруженную роту ВСУ под Красным Лиманом.