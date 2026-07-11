Бойцы ВС РФ практически выбили ВСУ из Осыкова под Константиновкой

Российские военнослужащие практически полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Осыково, расположенного северо-западнее Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По его словам, в районе Алексеево-Дружковки продолжаются активные боевые действия, а продвижение российских подразделений на данном направлении остается одним из ключевых участков боевой активности. Эксперт отметил, что ситуация на данном участке развивается на фоне продолжающихся столкновений за населенные пункты вблизи Константиновки, которая остается одним из важных направлений в зоне боевых действий.

Константиновка была взята под контроль российскими войсками 3 июля. Доклад об этом начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов представил президенту России Владимиру Путину. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Зеленский отказывается признавать потерю Константиновки.