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Армия

Пушилин сообщил, что ВСУ атаковали пассажирский автобус в ДНР

Пушилин: ВСУ атаковали пассажирский автобус в ДНР, ранены девять человек
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирской автобус вблизи Старобешево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в «Максе».

«При атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранены девять человек», — написал он.

В этот же день он сообщал, что еще 15 человек пострадали во время атаки ВСУ 11 июля.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником служебный автомобиль в селе Устинка Белгородского округа. Пострадали глава сельского поселения и водитель. Они получили осколочные ранения и акубаротравмы.

8 июля украинский БПЛА атаковал Ивановскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Херсонской области. В результате атаки сотрудник больницы получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка.

Ранее Украина атаковала в Краснодарском крае станцию газопровода в Турцию.

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