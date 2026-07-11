Пушилин: ВСУ атаковали пассажирский автобус в ДНР, ранены девять человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирской автобус вблизи Старобешево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в «Максе».

«При атаке на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет — Донецк, ранены девять человек», — написал он.

В этот же день он сообщал, что еще 15 человек пострадали во время атаки ВСУ 11 июля.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником служебный автомобиль в селе Устинка Белгородского округа. Пострадали глава сельского поселения и водитель. Они получили осколочные ранения и акубаротравмы.

8 июля украинский БПЛА атаковал Ивановскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Херсонской области. В результате атаки сотрудник больницы получил травмы, несовместимые с жизнью. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка.

Ранее Украина атаковала в Краснодарском крае станцию газопровода в Турцию.