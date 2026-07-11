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Армия

На юге Ливана Израиль атаковал объекты «Хезболлы»

Janoubia: истребители Израиля ударили по объектам «Хезболлы» в Эль-Мансури
Reuters

Истребители ВВС Израиля атаковали военные объекты шиитского движения «Хезболла» в городе Эль-Мансурии на юге Ливана. Об этом сообщил портал Janoubia.

По данным издания, израильские войска совершили по меньшей мере пять налетов. В результате ударам подверглись, в частности, несколько домов, которые ранее покинули жители.

Несколькими часами ранее израильские истребители нанесли удары по нескольким районам на юге Ливана. Беспилотники атаковали окраины Кфар-Тибнита и Набатии-Эль-Фаука, а израильские самолеты ударили по Набатии. Кроме того, ЦАХАЛ подорвал несколько домов и объектов инфраструктуры в Бинт-Джбейле и Хуле.

27 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке израильской армии к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Глава ведомства подчеркнул, что подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает отступления, пока «Хезболла» не будет разоружена на всей территории республики.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.

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