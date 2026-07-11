Израиль ударил по Ливану

Израильские истребители нанесли удары по нескольким районам на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Беспилотники атаковали окраины Кфар-Тибнита и Набатии-эль-Фаука, а израильские самолеты ударили по Набатии.

Кроме того, ЦАХАЛ подорвал несколько домов и объектов инфраструктуры в Бинт-Джбейле и Хуле, сообщил источник.

27 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о подготовке израильской армии к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана.

Он также подчеркнул, что подписанное в Вашингтоне трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию между Израилем и Ливаном не предполагает отступления израильских сил с юга Ливана, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории республики и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера еврейского государства.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.