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Политика

Зеленский признал негативное отношение украинцев к ВСУ

Зеленский после бунта во Львове признал очень плохое отношение граждан к ВСУ
Axel Schmidt/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массовые протесты в Львове, связанные с действиями сотрудников военкомата, отметив негативное отношение граждан к украинским военнослужащим. Заявление украинского лидера опубликовало издание «Новости Live».

«Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих территориального центра комплектования. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — заявил он в ответ на вопросы журналистов.

Президент также отметил, что правоохранительные органы займутся расследованием этих событий и указал на необходимость ответственности со стороны министра обороны Михаила Федорова.

«Министерство внутренних дел будет заниматься этим вопросом. А Минобороны должно выполнить свои обязательства», — добавил Зеленский.

8 июля издание «Страна.ua» сообщило о протестах во Львове, которые были вызваны действиями территориального центра комплектования, связанными с принудительной мобилизацией. Источники утверждают, что сотрудники ТЦК задержали и применили силу к молодому человеку 1996 года рождения. В ответ местные жители окружили служебный автомобиль и перевернули его.

Ранее Буданов раскритиковал протестующих против ТЦК во Львове.

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