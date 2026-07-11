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Армия

ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре в Энергодаре

Пухов: ВСУ атаковали здание котельной и магазин в Энергодаре
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Украинские войска ударили по гражданской инфраструктуре в Энергодаре — по котельной и продуктовому магазину. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Максим Пухов.

Говоря об атаке котельной, он отметил, что в результате попадания оборудование здания выведено из строя, повреждены фасад и кровля. Однако возгорания удалось избежать. Глава города подчеркнул, что этот целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре показывает желание противника оставить жителей Энергодара без света и тепла.

Во время атаки на продуктовый магазин на улице Лесной был поврежден автомобиль доставки питания, пострадавших нет.

10 июля глава «Росатома» Алексей Лихачев предупреждал о резкой эскалации даров украинских войск по Запорожской АЭС, Энергодару и прилегающим территориям.

В ночь на 9 июля ВСУ нанесли удары по многоэтажному жилому дому и медсанчасти в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области три города остались без света.

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